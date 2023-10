Rundes Jubiläum: 500 MotoGP-Siege auf Michelin-Reifen

Am vergangenen Wochenende ist in der MotoGP – dem Topklassement des Motorrad-Grand-Prix – der 500. Rennsieg auf Reifen der Marke Michelin eingefahren worden. Zwar wird seit der Saison 2009 ohnehin nur noch auf Gummis einer einzigen Marke gefahren, wobei zunächst Bridgestone als Alleinausrüster der Serie fungierte (bis 2015 bzw. 14 Jahre lang) und danach dann Michelin diese Funktion übernahm bis heute bzw. auch noch bis 2026. Doch das halbe Tausend hat sich schon seit 1973 aufsummiert, als sich Michelin über den ersten Sieg in der MotoGP freuen konnte. Den jüngsten Erfolg für die französische Marke hat Francesco Bagnaia vom Ducati-Lenovo-Team bei dem Lauf in Indonesien errungen. Wobei natürlich auch Maverick Viñales (Aprilia Racing) und Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) als Zweit- und Drittplatzierte sowie allen anderen Fahrer, welche die schwarz-weiß-karierte Flagge am Ende des Rennens gesehen haben, auf Michelin-Reifen ins Ziel gekommen sind. Bis zum Saisonfinale werden übrigens noch mindestens fünf weitere MotoGP-Rennsiege zu Michelins bisherigen 500 dazukommen, stehen doch noch ebenso viele Läufe aus: in Australien (Philip Island, 20.-22. Oktober), Thailand (Chang International Circuit, 27.-29. Oktober), Malaysia (Sepang International Circuit, 10.-12. November), Katar (Losail International Circuit, 17.-19. November) und Spanien (Circuit Ricardo Tormo, 24.-26. November).