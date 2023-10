Nie stillstehen und immer wieder neu erfinden: Die H. Schulte-Kellinghaus GmbH feiert 30. Jubiläum

„1993 hatte ich die Möglichkeit, den Betrieb hier in Oberhausen von Goodyear zu kaufen. So eine Gelegenheit kommt nicht alle Tage, da habe ich nicht lange gefackelt“, so Hermann Schulte-Kellinghaus. Seit nun mehr drei Jahrzehnten befindet sich das Unternehmen in der Danziger Straße 150 im Familienbesitz. Tochter Simone Neidhart, geborene Schulte-Kellinghaus, und Schwiegersohn Dr. Michael Neidhart komplettieren das Geschäftsführer-Trio. Der Standort Oberhausen blickt auf eine deutlich längere Historie zurück: Ursprünglich in den 70er Jahren als Reifen Roleff GmbH gegründet, folgten Firmierungen als Reifen Kempen und Goodyear Reifen + Autoservice, bis schließlich der Wechsel zu Premio Reifen + Autoservice kam. Seit Mitte der 70er Jahre als Goodyear-Mitarbeiter deutschlandweit für den Commercial Bereich tätig, erkannte Schulte-Kellinghaus das Potenzial des Standorts für die ganz großen Lkw- und Nutzfahrzeugreifen und baute nach der Übernahme insbesondere dieses Standbein weiter aus. Heute zählt die Hermann Schulte-Kellinghaus GmbH zu den größten Lkw-Reifenhändlern in ganz Deutschland. Aber auch Privat- und Pkw-Kunden sind bei dem Premio-Betrieb im Ruhrgebiet an der richtigen Adresse und bekommen ein breites Dienstleistungsspektrum an Reifen- und Kfz-Services geboten.

