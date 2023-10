Reifen sind Autofahrern wichtig beim Angstgegner Fahren im Winter

Im Rahmen einer Goodyear-Umfrage sind 500 Autofahrer in Deutschland zum Thema Fahren im Winter befragt worden. Dabei soll sich einerseits gezeigt haben, dass eine große Mehrheit in der kalten und dunklen Jahreszeit eine gewisse Angst bzw. Unsicherheit am Steuer empfindet. Immerhin 85 Prozent der Befragten sollen sich in diesem Sinne geäußert haben. Wie es weiter heißt, hätten andererseits beinahe neun von zehn Autofahrern (88 Prozent) gesagt, dass sie glauben, die richtigen Reifen seien wichtig, um sich im Straßenverkehr sicherer zu fühlen. „Es ist verständlich, dass das Fahren im Winter bei vielen von uns Ängste auslöst. Unvorhersehbare Wetterbedingungen, wie vereiste Straßen, können eine Herausforderung sein, aber es gibt Möglichkeiten, die Angst zu verringern und sich auf das Unerwartete vorzubereiten. Abgesehen von der Investition in Premiumreifen gibt es einfache Vorbereitungen, die leicht getroffen werden können: zum Beispiel ein Bremsencheck oder das Reinigen der Scheinwerfer – das kostet nicht viel Zeit und erhöht die Sicherheit auf der Straße“, meint Sonia Leneveu, Director Marketing Consumer Europe bei dem Reifenhersteller.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN