Aufgrund Starkregen Produktionsunterbrechungen in vier Bridgestone-Werken

Onlineberichten zufolge ist es aufgrund von Starkregen am gestrigen Montag zu Produktionsunterbrechungen in mehreren Bridgestone-Reifenwerken gekommen. Wie auch andere Firmen in der Region wie zum Beispiel Toyota seien vier Standorte des Reifenherstellers in den Präfekturen Fukuoka und Saga im Süden Japans davon betroffen gewesen, wie es dazu unter Berufung auf Angaben eines Firmensprechers heißt. In Wettermeldungen ist von Rekordniederschlagsmengen von immerhin bis zu 423 Millimetern innerhalb von 24 Stunden die Rede. In der Präfektur Fukuoka betreibt der japanische Reifenhersteller drei Werke: In Kurume werden Reifen für Pkw, Llkw, Flugzeuge und den Renneinsatz gefertigt sowie Reifenformen und anderes, während in Asakura radiale Lkw-, Bus- und Llkw hergestellt werden sowie in Kitakyushu (EM-)Reifen für den Mineneinsatz und Baumaschinen. Das Bridgestone-Werk in Tuso in der Präfektur Saga produziert demnach Pkw-Reifen inklusive solcher mit niedrigem Querschnittsverhältnis bzw. UHP-Reifen für leistungsstärkere Fahrzeuge sowie auch Llkw-Reifen.