KW-Rennsportvertriebler Heinemann startet in der DTM

Wenn am kommenden Pfingstwochenende die Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) in die Saison 2023 startet mit Pirelli als neuem exklusiven Reifenausrüster der Serie, dann ist KW Automotive gleich doppelt mit dabei. Denn zum einen rüstet der Fahrwerkshersteller und Eigner des Räderherstellers BBS sämtliche BMW- und Porsche-Kundensportteams mit Dämpfern aus. Zum anderen gibt es aber noch einen weiteren Grund, warum man am Firmensitz in Fichtenberg den Rennen entgegenfiebert: Denn dieses Jahr geht dort auch der KW-Rennsportvertriebsmitarbeiter Tim Heinemann an den Start. Neben diversen SimRacing-Titeln gewann er in der Vergangenheit bereits verschiedene Markenpokale und 2022 zum zweiten Mal die Meisterschaft in der DTM Trophy. Daneben startete Heinemann bereits im ADAC GT Masters, in der Nürburgring-Langstreckenserie und beim diesjährigen 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Angesichts der dabei gezeigten Leistungen hat er sich bei dem Porsche-Team Toksport WRT einen Fahrerplatz im sogenannten „From-Sim-to-DTM“-Boliden des Rennstalls in der DTM-Saison 2023 erarbeitet. Insofern wird die KW-Automotive Belegschaft ihm nun wohl kräftig die Daumen drücken.