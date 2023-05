Nachhaltigkeitsauszeichnung für DRI Rubber

Dem in Waalwijk (Niederlande) ansässigen Anbieter wiederaufbereiteter und faserverstärkter Gummimischungen DRI Rubber ist in seinem Heimatland eine Auszeichnung verliehen worden. Bei den von Acquisition International vergebenen Business Excellence Awards ist man für dieses Jahr demnach als nachhaltigstes Gummirecyclingunternehmen gewürdigt worden. „Die Verleihung dieser Auszeichnung ist eine echte Teamleistung, die ohne unsere Mitarbeiter nicht möglich gewesen wäre. Dank ihrer Energie und ihres Engagements sind wir in allen Regionen der Welt physisch präsent und können daher sowohl unsere Kunden als auch unsere Lieferanten besser bedienen“, sagt DRI-Rubber-CEO Robert de Ruijter. Zumal besagte Würdigung ausschließlich aufgrund entsprechender Verdienste verliehen werde und insofern diejenigen ehre, die sie für ihren Einfallsreichtum und harte Arbeit verdient hätten, heißt es.