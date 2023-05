Millioneninvestment in Michelin-Werk in Junction City

Michelin hat angekündigt, 100 Millionen US-Dollar in seinen Standort Junction City (Kansas/USA) investieren zu wollen. Mit der Summe sollen in den kommenden fünf Jahren die dortigen Kapazitäten zur Fertigung von Raupenketten der zum Konzern gehörenden Marke Camso ausgebaut werden. Damit will man der steigenden Nachfrage nach diesen Produkten vor allem seitens der Landwirtschaft Rechnung tragen. „Wir bei Michelin sind stolz darauf, mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, die sich der Herausforderung stellen, die Welt effizienter zu ernähren und gleichzeitig die Umwelt zu schützen“, sagt Alexis Garcin, Präsident und CEO der Michelin North America Inc. „Diese Investition in die Kapazität von landwirtschaftlichen Raupenketten ist ein weiterer Beweis für unser Engagement, Michelins vollständig nachhaltige Strategie in Nordamerika zum Leben zu erwecken, das Unternehmen als Marktführer in diesem schnell wachsenden Marktsegment zu positionieren und Karrieren zu schaffen, von denen 200 Familien in der Gemeinde profitieren werden“, ergänzt er mit Blick auf die im Zuge des Kapazitätsausbaus geplanten bis zu 200 Neueinstellungen vor Ort im Werk Junction City. cm