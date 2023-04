Unsinn, nicht UNSINN: Kein Kautschukimportverbot

Verbot von mit Gas oder Öl betriebenen neuer Heizungsanlagen? Soll kommen. Sanierungspflicht für Gebäude, die bestimmte Energieeffizienzklassen nicht erfüllen? Ist in Arbeit. Verbot der Neuzulassung mit Benzin oder Diesel angetriebener Pkw ab 2035? Beschlossene Sache. Unsinn? Ja, gibt es – und machen wir dann uns wann selbst auch: Immer dann, wenn der 1. April ist. Insofern ist natürlich nichts dran an dem vermeintlich drohenden Transportverbot von Naturkautschuk über zu weite Strecken bzw. einem damit verbundenen (Quasi-)Importverbot dieses im Reifenbau benötigten Materials aus den Hauptlieferländern in Südostasien, über das wir am vergangenen Samstag online berichteten. Zwar gibt es die im betreffenden Beitrag genannte Deliotte-Umfrage zu den Befürchtungen rund um eine drohende Deindustrialisierung Deutschlands in der Tat, nicht aber den von uns eigens für unseren diesjährigen Aprilscherz erfundenen Zusammenschluss UNSINN (United Nations Sustainability Information National Networks). Aber wer weiß schon, was uns die Zukunft noch bringen mag.

Schließlich hatten wir 2007 noch über eine Kennzeichnungspflicht für den Reifenrollwiderstand gescherzt, die es in Form des EU-Reifelabels mittlerweile ja längst gibt. Apropos: Auch der Reifenabrieb als über die drei derzeitigen Einstufungen hinsichtlich Kraftstoffeffizienz/Rollwiderstand, Nassgriff und Abrollgeräusch hinaus zusätzliches Reifenkennzeichnungskriterium war 2019 bereits Thema eines unserer Aprilscherze und wird zukünftig möglicherweise tatsächlich wohl Einzug beim Reifenlabel halten. Selbst unsere 2004er-Spinnereien von einem auf das Dosenpfand folgenden Reifenpfand – also eine irgendwie geartete Form der Erstattung von Teilen des Kaufpreises neuer Reifen bei deren Rückgabe im abgefahrenen Zustand – werden nach dem, was der NEUE REIFENZEITUNG jüngst zu Ohren gekommen ist, ernsthaft diskutiert. Mal sehen, welcher unsere mittlerweile immerhin 20 Aprilscherze (siehe die Übersicht unten) sich noch der Realität vielleicht zumindest annähert. christian.marx@reifenpresse.de

Alle bisherigen Aprilscherze der NEUE REIFENZEITUNG im Überblick