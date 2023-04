Raacke verantwortet Michelins DACH-Produktkommunikation

Zum 1. April hat Lea Raacke bei Michelin die Produktkommunikation in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) übernommen. Sie folgt damit auf Anna Pasternak, die zuvor die Kommunikation rund um Reifen für Pkw, Nutzfahrzeuge, Zweiräder sowie andere Einsatzzwecke im Unternehmen verantwortet hatte, inzwischen aber zu Pirelli Deutschland gewechselt ist. Raacke hat an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Frankfurt studiert und stieg im März 2021 bei dem französischen Reifenhersteller ein, wo sie zuletzt innerhalb der Michelin-Region Nordeuropa sie als Content-Managerin unter anderem für den Auf- und Ausbau der Pressewebseiten in Deutschland, Großbritannien und Schweden zuständig war. In dieser Funktion koordinierte sie gemeinsam mit den IT-Mitarbeitern am Konzernhauptsitz in Clermont-Ferrand (Frankreich) das technische Set-up sowie die Inhalte. Auch die Steuerung der unterstützenden Agenturen zählte zu ihren bisherigen Aufgaben. Das Fachmagazin PR Report hatte die 22-Jährige im vergangenen Jahr bei der Nachwuchsinitiative „30 unter 30“ als eines der Toptalente der Kommunikationsbranche ausgezeichnet. cm

