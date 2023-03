Räderhersteller CMS erfreut, zu den Premio-Toplieferanten 2022 zu zählen

Basierend auf einer Befragung von rund 750 Tuningpartnern hat das zu den Goodyear Retail Systems (GRS) gehörende Premio-Handelskonzept einmal mehr seine Toplieferanten in fünf verschiedenen Produktkategorien gekürt. Über eine Auszeichnung für ihre Leistungen im Jahr 2022 bzw. eine entsprechende Trophäe mit Gravur „Bester Lieferant“ können sich KW Automotive (Fahrwerke), CMS (Felgen), McGard (Radzubehör), Liqui Moly (Schmier-/Pflegemittel) sowie Supersprint (Zubehör) freuen. KW hat in „seiner“ Kategorie dabei H&R und Ap Sportfahrwerke auf die weiteren Plätze verweisen so wie McGard dies mit SCC und Wemar beim Radzubehör gelungen ist. Beim Zubehör sind hinter Supersprint Brembo und Recaro auf den Plätzen zwei und drei ins Ziel gekommen, während sich bei den Schmier-/Pflegemitteln Sonax und Aero hinter Liqui Moly eingereiht haben. Bei den Felgen wurde Dezent Zweiter und OZ Dritter, während CMS den Sieg in dieser Kategorie einheimsen konnte. „Diese Auszeichnung ehrt uns sehr und zeigt uns: Wir sind auf dem richtigen Weg. Gleichermaßen verpflichten wir uns weiterhin einer Top Performance. Unser Dank geht an die Händler der Premio-Gruppe und an unser Aftermarkt-Team in Izmir, Bremen und St. Leon-Rot“, so der siegreiche Räderhersteller. cm