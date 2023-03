Kfz-Betriebe können sich für Kundenzufriedenheits-Award vom TÜV Rheinland anmelden

Autohäuser und Werkstätten deutschlandweit können sich ab sofort für den diesjährigen TÜV-Rheinland-Award in Sachen Kundenzufriedenheit anmelden. Dabei werden Kfz-Betriebe in Bezug auf ihre Kundenorientierung bewertet auf Basis von Mystery Calls und Mails, Mystery Shopping vor Ort durch Testkunden sowie eines Werkstatttests, bei dem eingebaute Mängel erkannt werden müssen. Das Angebot ist kostenfrei für die teilnehmenden Autohäuser und Werkstätten. Für sie sei Award für Kundenzufriedenheit – sagt erklärt Ralf Strunk, in Deutschland verantwortlich für das Mobilitätsgeschäft von TÜV Rheinland – „eine hervorragende Gelegenheit, das oftmals nur schwer greifbare Thema Kundenorientierung im eigenen Autohaus gründlich vermessen zu lassen“. Wer mitmachen möchte, kann sich bis zum 31. Mai kostenlos unter www.tuv.com/AwardKundenzufriedenheit anmelden. cm