Investitionen in Kumhos Nordamerika-Logistik angekündigt

Hat John Bel Edwards, Gouverneur des US-Bundesstaates Louisiana, zusammen mit einer Wirtschaftsdelegation unlängst der Kumho-Tire-Zentrale in Seoul (Korea) einen Besuch abgestattet, sind anlässlich dessen zugleich Investitionen des Reifenherstellers in Nordamerika angekündigt worden. Dort betreibt das Unternehmen ein Reifenwerk am Standort in Macon (Georgia/USA), und es plant demnach nun unter anderem ein neues Logistiklager in New Orleans, um – wie es weiter heißt – „noch besser im US-Markt Fuß zu fassen“. Zuvor will man gemeinsam mit entsprechenden Partnern außerdem einen Logistikstützpunkt in Dallas (Texas) eröffnen, um so „mit strategischen Kunden die Geschäftsbeziehungen zu intensivieren“ vor allem im Süden und Mittleren Westen der USA. „Wir werden die strategisch günstige Lage unseres US-Werkes sowie die zukünftigen Logistikzentren nutzen, um unseren Kunden einen noch besseren Service zu bieten und damit auch weltweit unsere Marke weiter stärken. Eine permanente Steigerung der Absätze im wichtigsten Reifenmarkt der Welt, erlaubt uns nachhaltiges Wachstum und weitere Fortschritte in der Zukunft“, sagt Jung Il Taik, Präsident und CEO von Kumho Tire. cm