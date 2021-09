Führungswechsel in der EWC – jetzt wieder Bridgestone-Team vorn

Bei Dunlop war man voller Vorfreude zum Bol d’Or gereist – dem dritten von in diesem Jahr vier Läufen der FIM-Motorradlangstreckenweltmeisterschaft EWC (Endurance World Championship). Zumal das auf Reifen dieser Marke vertrauende Team Webike SRC Kawasaki France Trickstar bis dahin in der Gesamtwertung in Führung lag. Die hat sich nun jedoch der Rennstall Yoshimura SERT Motul zurückerobern können, das schon nach dem Saisonauftakt in Le Mans vorne gelegen hatte und von Bridgestone unterstützt wird. Denn das Suzuki Endurance Racing Team, für das SERT in vorherigem Namen steht, hat sich beim Bol d’Or den Sieg gesichert. Einige der anderen Spitzenteams – darunter nicht zuletzt eben Webike SRC Kawasaki France Trickstar, aber auch das ebenfalls auf Dunlop-Gummis fahrende BMW Motorrad World Endurance oder auch das wiederum auf Bridgestone startende Yamaha-Austria-Racing-Team (YART) – sahen aufgrund von technischen Problemen erst gar nicht die Zielflagge. Die Entscheidung, an wen denn nun die EWC-Krone in diesem Jahr geht, ist somit auf den 8./9. Oktober vertagt, wird da dann doch das Saisonfinale auf der tschechischen Strecke Most ausgetragen. christian.marx@reifenpresse.de