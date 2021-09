Ex-Beissbarth-Chef jetzt bei Hunter

Vor Kurzem erst hatte Marco Kempin – bis dahin Geschäftsführer bei der Beissbarth GmbH – das Unternehmen nach 14 Jahren in auf eigenen Wunsch hin verlassen. Inzwischen ist klar, wohin es ihn gezogen hat. Wobei er – wie die Zeitschrift Kfz-Betrieb berichtet – der Werkstattausrüsterbranche treu geblieben ist: Er hat demnach die Geschäftsführung bei der Hunter Deutschland GmbH übernommen und damit in dieser Position die Nachfolge von Martin Adams angetreten. Letzterer soll schon dieses Frühjahr in den Ruhestand gewechselt sein. cm