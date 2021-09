In der EWC-Gesamtwertung vorn: Dunlop-Vorfreude auf Bol-d’Or-Wochenende

In den ersten beiden Saisonläufen der FIM-Motorradlangstreckenweltmeisterschaft EWC (Endurance World Championship) Mitte Juni in Le Mans und einen Monat später dann in Estoril hat zwar jeweils eines der von Bridgestone unterstützten Teams die Nase vorn gehabt. Doch da es jeweils zwei unterschiedliche waren und der auf Dunlop vertrauende Rennstall Webike SRC Kawasaki France Trickstar bei beiden Rennen gute Platzierungen einfahren konnte, geht Letzterer und damit die zum Goodyear-Konzern gehörende Reifenmarke als in der Gesamtwertung führend in den nächsten Lauf an diesem Wochenende. Auf dem Terminkalender steht da der Bol d’Or, der corona-bedingt nun zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder ausgetragen wird. Angesichts der Ausgangslage geht Dunlop mit entsprechender Vorfreude in das Rennen, zumal nicht zuletzt 27 von 42 dort antretenden Teams auf Reifen dieser Marke in den Wettbewerb gehen sollen, bevor am 9. Oktober dann das Saisonfinale in Most (Tschechische Republik) ansteht. Insofern ist zumindest jetzt noch offen, wer sich dieses Jahr die EWC-Krone wird sichern können. cm