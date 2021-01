Dunlop? Wer ist Dunlop? – BTCC bis 2026 mit Goodyear

Zwar ist Goodyear schon seit vergangenem Jahr Reifenausrüster der British Touring Car Championship (BTCC), doch hat der Hersteller sein Engagement nun noch weiter verlängert bis einschließlich der Saison 2026. In einer entsprechenden Unternehmensmitteilung zur aktuellen Vertragsverlängerung mit der TOCA – Promoter und Rechteinhaber der britischen Tourenwagenserie – heißt es, dass man sich zudem die Option gesichert habe, diese Partnerschaft 2025 dann sogar bis hinein in ein drittes Jahrzehnt auszudehnen. Unabhängig davon spricht Goodyear gleichwohl schon aus heutiger Sicht von einer sich auf 24 Jahre erstreckenden „ununterbrochenen Reifenentwicklung“ im Zuge des Engagements rund um die BTCC. Einerseits vergisst man dabei zwar nicht darauf hinzuweisen, dass dies bisher respektive bis einschließlich 2019 über „das Markenportfolio des Konzerns“ erfolgt sei. Andererseits wird der Name der Schwestermarke Dunlop in diesem Zusammenhang mit keiner einzigen Silbe erwähnt. Dabei war sie es schließlich, die bis dato die überwiegende Zeit (seit 2003 und bis eben 2019) Präsenz in besagter Rennserie gezeigt hatte. christian.marx@reifenpresse.de

