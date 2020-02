IDM auch 2020 und 2021 mit Pirelli als Reifenausstatter

Bei der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) setzen die Motorpresse Stuttgart als Veranstalter der Rennserie und Pirelli ihre bisherige Zusammenarbeit in der diesjährigen Saison und auch 2021 weiter fort. Nach der als Erfolg verbuchten ersten gemeinsamen Saison vor zwei Jahren habe sich die IDM 2019 erneut durch – wie es heißt – „starke Rennen, großes Interesse der Fans und Spannung bis zum Schluss“ ausgezeichnet und damit letztlich wohl die Entscheidung für eine Fortsetzung der Partnerschaft positiv beeinflusst. Insofern wird Pirelli auch weiterhin die Rennklassen Superbike 1000, Supersport 600/Superstock 600 und Supersport 300 der IDM exklusiv mit seinen Reifen ausrüsten. Dabei wird im 1.000er-Klassement zum ersten Mal mit den neuen „Diablo-Superbike“-Größen 125/70 am Vorder- und 200/65 am Hinterrad gefahren, womit die IDM näher an die Superbike-Weltmeisterschaft WSBK (World Superbike Championship) heranrückt, wo diese Reifen schon in der letzten Saison eingesetzt wurden. cm

