Rückkehr der Reifenmarke Kelly nach Europa über zwei neue Lkw-Profile

Im Jahre 1894 in Springfield (Ohio/USA) ins Leben gerufen, kann die Reifenmarke Kelly Springfield auf eine lange Historie zurückblicken. Seit 1935 gehört sie zum Goodyear-Konzern, der sie in den 90er-Jahren vom europäischen Markt genommen, aber gleichwohl in seiner nordamerikanischen Heimat noch weiter angeboten und ihr dort dann auch den Vorzug gegenüber seiner Hausmarke Republic gegeben hat. Jetzt kommt Kelly zurück nach Europa in Form zweier neuer Lkw-Profile für den Straßeneinsatz. Über „ausgewählte Servicepartner” sollen die beiden „Armorsteel KSM2” und „Armorsteel KDM2” genannte Reifen erhältlich sein, sagt Goodyear. Mit ihnen zielt der Anbieter eigenen Worten zufolge in erster Linie auf preissensible Flotten als Kunden ab. Entwickelt in Europa und dort sowie in der Türkei hergestellt, sollen sie höchste Qualitätsstandards erfüllen und im täglichen Einsatz selbst den herausforderndsten Ansprüchen von Flottenbetreibern genügen. cm

