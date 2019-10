US-Reifenwerk Nokians offiziell eröffnet

Kürzlich erst hatte Nokian Tyres vermelden können, den ersten Reifen in seinem neu erbauten Werk in Dayton (Tennessee/USA) hergestellt zu haben – jetzt ist der Standort offiziell eröffnet worden. In seiner ersten nordamerikanischen Produktionsstätte will der finnische Reifenhersteller künftig „Millionen von Reifen in einem der modernsten Reifenwerke der Welt“ fertigen. Genauer gesagt sollen es etwa vier Millionen Reifen sein, die jedes Jahr aus der Fabrik rollen, sobald deren volle Kapazität erreicht ist. Zu diesem Zeitpunkt wird das Unternehmen dort dann bis zu 400 Mitarbeiter beschäftigen. Noch befinde sich das Werk zwar in der Testphase, doch ab Anfang 2020 werde es Reifen für den kommerziellen Einsatz fertigen. Damit verfolgt Nokian Tyres nicht zuletzt das Ziel, binnen fünf Jahren seinen Umsatz in Nordamerika zu verdoppeln. „Die Eröffnung der Fabrik in Dayton ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Wachstumskurs“, so Hille Korhonen, Nokians Präsidentin und CEO, anlässlich der Eröffnungsfeier am vergangenen Mittwoch. Mit dem Werk in Dayton wolle man der wachsenden Nachfrage in Nordamerika nachkommen und – wie ergänzt wird – seine „Chance auf dem Ganzjahres-/Allwetterreifenmarkt ergreifen“. cm



