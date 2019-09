Bis zu fünf Bewerber als Reifenalleinausrüster der Rallye-WM ab 2021

Wie das Rallye-Magazin berichtet, sollen fünf Hersteller Interesse haben, ab 2021 als alleiniger Reifenausrüster der Rallyeweltmeisterschaft zu fungieren. Demnach ist die erste Runde in einem entsprechenden Ausschreibungsverfahren der FIA (Federation Internationale de l’Automobile) bereits beendet, wobei neben Michelin und Pirelli auch Hankook, der indische Hersteller MRF sowie Cooper ihren Hut in den Ring geworfen hätten. Wie es weiter heißt, soll die Entscheidung darüber, wer von ihnen letztlich zum Zuge kommt, bis Ende des Jahres fallen. Ist derzeit in der Rallye-WM noch Wettbewerb aufseiten der in der Serie zum Einsatz kommenden Bereifungen möglich, will die FIA mit Beginn der Saison 2021 augenscheinlich doch wieder zurück zu einer Einheitsreifenregelung wie es sie beispielsweise auch in der Formel 1 (Pirelli) oder im Motorrad-Grand-Prix mit Michelin als Ausrüster der MotoGP-Klasse seit 2016 und Dunlop im Moto2-/Moto3-Klassement gibt. cm