Automechanika Shanghai rückt das Thema Reifen/Räder stärker in den Fokus

Vom 3. bis um 6. Dezember findet im National Exhibition and Convention Center der chinesischen Metropole wieder die Automechanika Shanghai statt. Während die Muttermesse in Frankfurt am Main zunehmend vom im Rahmen der Partnerschaft mit der Messe Essen genutzten Namen „Reifen“ für den Ausstellungsbereich rund um die schwarzen Rundlinge aus Kautschuk abzurücken scheint, baut man für die Ausstellung in China wohl weiter auf die – trotz mittlerweile etablierter Konkurrenz in Form der „The Tire Cologne“ – in der Branche nach wie vor bekannte Marke. Jedenfalls ist ihren Organisatoren zufolge geplant, bei der Automechanika Shanghai den „Reifen“-Bereich stärker in den Fokus zu rücken. cm



