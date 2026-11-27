Beim Macau-Grand-Prix Macau am vorletzten November-Wochenende hat Peter Hickman mit seiner BMW M 1000 RR nicht nur den Sieg einfahren, sondern auch einen neuen absoluten Rundenrekord aufstellen können. In drei aufeinanderfolgenden Runden unterbot er mit der auf Dunlop-„KR“-Rennslicks rollenden Maschine den für den Kurs bestehenden Rundenrekord, wobei die schnellste Zeit der neuen Bestmarke von nunmehr zwei Minuten und 22,697 Sekunden entspricht. Damit fügt Hickman, der schon lange auf Gummis der bei Motorradreifen weiter zu Goodyear und sonst zu Sumitomo Rubber Industries (SRI) zählenden Marke vertraut, den bisher von ihm erzielten Rekorden noch einen weiteren hinzu. Denn bei der Tourist Trophy (TT) 2023 auf der Isle of Man TT und dem Ulster Grand Prix 2019 war er Rundenbestzeiten auf den jeweiligen Strecken gefahren, die Durchschnittsgeschwindigkeiten von mehr als 136 Meilen pro Stunde (219 km/h) gleichkommen.

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