Die seit vergangenem Herbst unter dem Namen Aumovio eigenständig im Markt agierende ehemalige Automotive-Division von Continental hat Frederic Quaranta zum Geschäftsführer ihrer Tochtergesellschaft Aumovio Engineering Solutions (AES) ernannt, die Engineering- und Produktionslösungen für Kunden aus der Automobilindustrie und anderen Industriezweigen weltweit anbietet. In dieser Position ist er damit Nachfolger von Jean-Michel Verdier, der sich entschieden hat, neue berufliche Möglichkeiten außerhalb des Unternehmens wahrzunehmen. Quaranta werden mehr als 30 Jahre internationale Führungserfahrung in Entwicklung, operativem Geschäft und kaufmännischer Leitung bescheinigt. Unter dem Conti-Dach hatte er leitende Positionen in Europa und Asien inne unter anderem in Frankreich, Deutschland, China und Malaysia sowie zum Teil auch rund um das Reifengeschäft.

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