ATU in Österreich geht an Lucky Car

Seit Ende November ist bekannt, dass ATU sich aus „strategischen Gründen“ aus Österreich zurückziehen möchte. Nun hat Lucky Car zum 1. Februar 24 der 25 österreichischen ATU-Standorte übernommen und sichert deren Kunden „eine reibungslose Fortsetzung der Dienstleistungen ohne komplizierten Wechsel der Werkstätte“ zu, wie dazu die Lucky-Car Franchise & Beteiligungs GmbH (Wien) mitteilt. Die unabhängige Werkstattkette Lucky Car will dem Vernehmen nach das bisherige Geschäft in den 24 Filialen mit dort 270 Beschäftigten fortsetzen, diese aber bis zum Sommer entsprechend umflaggen. Filialen mit größerem räumlichen Abstand zu bestehenden Lucky-Car-Standorten könnten zukünftig die Durchführung von Karosserie- und Lackierarbeiten mit ins Angebot aufnehmen, ergänzt dazu die Zeitschrift Auto & Wirtschaft. Derzeit gibt es in Österreich 44 Lucky-Car-Standorte, wobei diese zum Teil auch durch Franchisepartner betrieben werden; 2019 hatte das 2008 gegründete Unternehmen bereits neun Midas-Filialen übernommen und sich einverleibt. Die 25. ATU-Filiale war zuvor geschlossen worden.