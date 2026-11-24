Mehr als 500 Aussteller aus dem In- und Ausland machen die Essen Motor Show vom 28. November bis 6. Dezember zum Treffpunkt für die internationale Tuning-Community. Zu feiern gibt es in diesem Jahr so einiges: Zum 25-jährigen Jubiläum von The Fast and the Furious bringt die Messe gemeinsam mit Chrome Cars originale Fahrzeuge aus der erfolgreichen Filmreihe ins Ruhrgebiet. Im Mittelpunkt stehen laut Mitteilung die legendären Fab Four aus 2 Fast 2 Furious, darunter Brian O’Conners Nissan Skyline GT-R R34 und Sukis pinker Honda S2000. Weitere Originalfahrzeuge aus dem Fast-&-Furious-Universum ergänzen demnach die Ausstellung und lassen ein Stück Hollywoodgeschichte lebendig werden. Das Special 100 Jahre Route 66 nehme die Besucher mit auf eine Reise entlang der berühmtesten Straße Amerikas. Außerdem feiert die Vespa ihren runden Geburtstag in Essen. Das italienische Zweirad wird in diesem Jahr 80 Jahre alt. Volkswagen zelebriert indes das 50-jährige Jubiläum seines GTI. Exklusiv präsentiere Brabus seinen neuen Supersportwagen Bodo, während die Initiative Tune it! Safe! ihr neues Kampagnenfahrzeug in Polizeioptik enthüllt. Apropos Tuning: Die „tuningXperience“ versammelt dieses Jahr laut Messe Essen mehr als 150 individuell veredelte Fahrzeuge aus 15 Ländern. Das Spektrum reiche vom 36 PS starken Trabant 601 Kombi bis zum Lamborghini Huracán Performante mit bis zu 1.500 PS. Dazu gesellen sich demnach Widebody-Umbauten, japanische Tuningikonen und ein Rover Mini mit 300 PS starkem Elektroantrieb. Die Car Wrapping World setze auf Individualität und Trends rund um das Thema Folierung. Der Bereich wachse 2026 sowohl flächenmäßig als auch inhaltlich und biete gemeinsam mit Partner Check Matt noch mehr Raum für Fahrzeugveredelung, Oberflächendesign und kreative Gestaltung. Live-Folierungen und Vorführungen sollen Gelegenheit geben, den Profis über die Schulter zu schauen. In der Show Area erwarte die Besucher überdies ein abwechslungsreiches Programm mit spektakulären Stunt-Shows, Cross-Karts, Dragbikes und Rallycross-Action.