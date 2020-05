Nur gute Nachrichten? ATU-Schweigen zu Schließungen/Konkurs in der Schweiz

Die Werkstattkette ATU hatte im Zuge der Corona-Krise zunächst alle ihre Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorübergehend geschlossen, um dann zunächst einen Notdienst an immer mehr Standorten hierzulande anzubieten und letztlich wieder zu einer Art Normalbetrieb mit gewissen Einschränkungen in den deutschen 572 Filialen zurückzukehren. Gute Nachrichten also für das Unternehmen, zumal man etwa eine Woche davor bzw. am 14. April auch schon alle 25 ATU-Betriebe in Österreich wieder eröffnet hatte. Und in der Schweiz? Da musste man eidgenössischen Medienberichten vergangene Woche entnehmen, dass diese wohl dauerhaft geschlossen bleiben würden. Nicht jedoch wegen der CORVID-19-Pandemie, sondern weil sich das Unternehmen aus dem dortigen Markt zurückziehe. Um zu erfahren, was genau es damit auf sich hat und beispielsweise wie viele Mitarbeiter davon potenziell betroffen sind (75 wird aus der Schweiz berichtet), hatte sich die NEUE REIFENZEITUNG an ATU direkt gewandt. Aber dort wollte oder konnte trotz mehrfacher Nachfrage offenbar niemand Licht ins Dunkel bringen. Mittlerweile ist klar, was da ganz offensichtlich nicht unbedingt an die große Glocke gehängt werden soll: „Mit Urteil vom 20. April 2020 hat der Konkursrichter des Bezirksgerichtes Winterthur den Konkurs über die ATU Auto-Technik-Unger GmbH mit Sitz in Winterthur eröffnet“ – so steht zumindest unter www.atu.ch für jedermann zu lesen. Wie es weiter heißt, seien an den sechs ATU-Standorten in der Schweiz Räder von rund 2.000 Kunden eingelagert, und es werde geprüft, wie und wann deren Herausgabe möglich ist. christian.marx@reifenpresse.de