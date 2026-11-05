„Starke Geschäftsentwicklung in Europa“ – Nexen rutscht dennoch in die Verlustzone

Nexen Tire rutschte im dritten Quartal klar in die Verlustzone. Wie der aus Südkorea stammende Reifenhersteller nun mitteilt, gaben zuletzt sowohl die Umsätze als vor allem auch die Erträge weltweit deutlich nach, sodass für das dritte Quartal nun nur noch eine Umsatzrendite von 2,2 Prozent im Bericht steht nach 6,5 Prozent im Vergleichsquartal – wohlgemerkt: im Plus. Gleichzeitig musste Nexen Tire für das aktuelle Quartal allerdings einen Fehlbetrag in Höhe von 46,6 Milliarden Koreanische Won (30,9 Millionen Euro) melden, was 5,7 Prozent des Quartalsumsatzes entspricht.

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