Reifenlogistiker Humby auf Expansionskurs

Im Jahr 2018 hat Lars Hanssen das Reifenlogistikunternehmen Humby in Venlo (Niederlande) gegründet. Dabei verfolgte er eigenen Worten eine klare Vision: Der Branche nicht nur Lagerfläche anbieten, sondern Dienstleistungen, die speziell auf die besonderen Anforderungen bzw. die Praxis in der Reifenlogistik zugeschnitten sind. Dabei konnte 37-Jährige auf Know-how aus erster Hand zurückgreifen, hatte er seine berufliche Karriere doch bei dem Großhändler Euro-Tyre begonnen. Als sein früherer Arbeitgeber beschloss, sein damaliges Lager in Venlo zu schließen, wagte er basierend auf seinen Schritt für Schritt dort gesammelten praktischen Erfahrungen den Schritt in die Selbstständigkeit. „Als das Lager von Euro-Tyre geschlossen wurde, habe ich erkannt, dass der Bedarf an spezialisierter Lagerung und Logistikdienstleistungen in der Reifenbranche nicht verschwinden würde. Im Gegenteil. Ich sah darin die Chance, auf Grundlage meiner Erfahrung etwas Neues aufzubauen. Diese Chance wurde Humby“, erklärt der selbst auch aus Venlo stammende Geschäftsführer Hanssen. Heute steht sein Unternehmen vor der nächsten Phase der Entwicklung mit einem neuen 30.000 Quadratmeter großen Standort auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Lagers, mit dem für ihn alles begann.

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