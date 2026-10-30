Diverse Branchenunternehmen unter „Deutschlands besten Arbeitgebern 2026“

Welche größeren Unternehmen in Deutschland in der Bevölkerung ein besonders positives Unternehmensimage genießen, hat die Kölner Rating- und Rankingagentur ServiceValue in Kooperation mit der Zeitung Welt erneut mit der Studie „Deutschlands beste Arbeitgeber“ erhoben. Für die diesjährige achte Ausgabe wurden demnach mehr als 772.000 Personen dazu befragt, wie attraktiv sie Unternehmen in deren Eigenschaft als Arbeitgeber wahrnehmen. So sind Bewertungen zu beinahe 4.000 Firmen zusammengekommen, wobei unter den in drei Kategorien Dienstleistung, Handel und Industrie ausgewiesenen besten von ihnen auch solche aus der bzw. rund um die Reifenbranche sind.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen