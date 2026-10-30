VollstÃ¤ndiges â€žGrabber-Cross-A/Sâ€œ-Portfolio jetzt verfÃ¼gbar

Continental bietet den 2025 vorgestellten Ganzjahresreifen â€žGrabber Cross A/Sâ€œ seiner Marke General Tire jetzt in seinem vollstÃ¤ndigen GrÃ¶ÃŸenprogramm an. Damit ist er in nunmehr insgesamt 44 Dimensionen fÃ¼r Felgendurchmesser von 16 bis 22 Zoll verfÃ¼gbar, was laut Anbieter die Ausstattung eines noch breiteren Spektrums an Crossover-Fahrzeugen und SUVs ermÃ¶glicht. Zumal das Lieferprogramm 35 Artikel in GrÃ¶ÃŸen und AusfÃ¼hrungen enthalten soll, die im Portfolio des stÃ¤rker gelÃ¤ndeorientierten General Tire â€žGrabber ATÂ³â€œ nicht verfÃ¼gbar sind. Wie es weiter heiÃŸt, deckten diese AusfÃ¼hrungen Reifenbreiten von 205 bis 285 Millimetern und Felgendurchmesser von 16 bis 22 Zoll ab, wobei ein Schwerpunkt auf GrÃ¶ÃŸen zwischen 17 und 20 Zoll liege und 27 der 35 Artikel den Geschwindigkeitsindex V tragen sollen entsprechend einer Freigabe fÃ¼r Geschwindigkeiten von bis zu 240 km/h. â€žDer â€šGrabber Cross A/Sâ€˜ Ã¼bertrÃ¤gt die Offroad-DNA von General Tire auf den ganzjÃ¤hrigen Einsatz moderner Crossover und SUV. Mit dem nun vollstÃ¤ndig verfÃ¼gbaren GrÃ¶ÃŸenangebot bauen wir unser Portfolio gezielt aus. Der Reifen richtet sich an Fahrerinnen und Fahrer, die Ã¼berwiegend auf der StraÃŸe unterwegs sind, aber auch auf unbefestigten Wegen zusÃ¤tzliche Traktion und Robustheit erwartenâ€œ, sagt Matthias Stemwedel, International Key Account Manager von General Tire in Deutschland.