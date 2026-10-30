GewinnÃ¼bergabe bei diesjÃ¤hriger Reifen.com-Motorradverlosung

Hatte Reifen.com auch 2025 schon eine Motorradverlosung gemeinsam mit Metzler durchgefÃ¼hrt, fiel der Startschuss fÃ¼r die diesjÃ¤hrige bis zum 30. September gelaufene Aktion gleicher Art, bei der eine Yamaha MT-09 SP ausgelobt wurde, Anfang MÃ¤rz bei der Messe â€žMotorrÃ¤derâ€œ in Dortmund. Mittlerweile steht nicht nur der Gewinner fest, sondern ist ihm die Maschine zwischenzeitlich bereits auch Ã¼bergeben worden. Da er aus OsnabrÃ¼ck kommt, war die dortige Reifen.com-Filiale Schauplatz der feierlichen PreisÃ¼bergabe zusammen mit der zu Pirelli gehÃ¶renden Reifenmarke Metzler. â€žWir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr einen glÃ¼cklichen Gewinner mit einem neuen Motorrad Ã¼berraschen zu kÃ¶nnen. Die Ãœbergabe in unserer OsnabrÃ¼cker Filiale ist ein schÃ¶ner Anlass, unsere Begeisterung fÃ¼r das Thema Motorrad mit unseren Kunden zu teilenâ€œ, erklÃ¤rt Reifen.com-Marketing Monica Forjan. Mit der Verlosung will das zu Apollo Tyres zÃ¤hlende Reifenhandelsunternehmen seine AktivitÃ¤ten rund um das Thema Motorrad fortsetzen, sich bei seinen Kunden fÃ¼r ihr Vertrauen bedanken und mit der Aktion in Zusammenarbeit mit Metzeler Zweiradfans die Chance bieten, sich den Traum von einer neuen Maschine zu erfÃ¼llen.