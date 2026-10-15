Rollwiderstand einer der Reichweitenhebel von Elektrofahrzeugen

Abgesehen von einem besonders geringen Rollwiderstand des Conti-Konzeptreifens für den „Mission Effiency“ verweist VW auch auf die Art der Rad-Reifen-Integration bei der Fahrzeugstudie mit einem eng um den Radius des Reifens gelegten Radlauf an der Vorderachse und die Verwendung patentierter Felgendeflektoren an allen Rädern (Bilder: Volkswagen)

Reifen zählen laut Continental zu den zentralen Effizienzfaktoren von Elektroautos. Da rund 20 Prozent der Antriebsenergie solcher Fahrzeuge auf den Rollwiderstand ihrer Bereifung entfallen, seien sie ein entscheidender Hebel, um die Reichweite einer Batterieladung zu steigern, so der Reifenhersteller. Einen Beleg dafür hat ein auf dem „EcoContact 7“ des Anbieters basierender Konzeptreifen geliefert montiert an dem „Mission Effiency“, wobei Volkswagen diese Fahrzeugstudie als „das weltweit effizienteste seriennahe Elektroauto“ bezeichnet und mit ihm gleich drei Weltrekorde aufgestellt hat.

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