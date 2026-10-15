Vom Anwender zum Dienstleister – Pescher-Gruppe entwickelt sich mit Rocworks weiter

, ,
Einsätze „vor der Wand“, also dort, wo der gesprengte Stein im Haufen liegt, sind extrem reifenverschleißende Einsätze; Schutzketten erhalten hier die teuren Investitionsgüter Reifen (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Dass Reifen absolut schützenswerte Investitionsgüter sind, wissen insbesondere Anwender mit herausfordernden Einsatzbedingungen. Dazu zählen Recyclingbetriebe genauso wie Steinbrüche. Während die allermeisten Unternehmen in diesen Branchen in Sachen Reifen und Reifenschutz auf die Expertise ihrer Lieferanten und Dienstleister vertrauen, ist das Wuppertaler Unternehmen Pescher Beteiligungen vor zwölf Jahren bewusst einen anderen Weg gegangen und hat sich mit der Gründung von Rocworks vom reinen Anwender zum Vertriebspartner für Reifenschutzketten und RDK-Systeme im OTR-Bereich weiterentwickelt. Im Gespräch mit der NEUE REIFENZEITUNG erläutert Axel Führer, Technischer Leiter der Pescher-Gruppe, warum und wie man diese Entwicklung vollzogen hat.

Button NRZ Den kompletten Beitrag können Sie in der kommenden Oktober-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG lesen, die hier bereits als E-Paper erschienen ist. Sie sind noch kein Leser? Kein Problem. Das können Sie hier ändern.

/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert