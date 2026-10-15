Vom Anwender zum Dienstleister – Pescher-Gruppe entwickelt sich mit Rocworks weiter

Dass Reifen absolut schützenswerte Investitionsgüter sind, wissen insbesondere Anwender mit herausfordernden Einsatzbedingungen. Dazu zählen Recyclingbetriebe genauso wie Steinbrüche. Während die allermeisten Unternehmen in diesen Branchen in Sachen Reifen und Reifenschutz auf die Expertise ihrer Lieferanten und Dienstleister vertrauen, ist das Wuppertaler Unternehmen Pescher Beteiligungen vor zwölf Jahren bewusst einen anderen Weg gegangen und hat sich mit der Gründung von Rocworks vom reinen Anwender zum Vertriebspartner für Reifenschutzketten und RDK-Systeme im OTR-Bereich weiterentwickelt. Im Gespräch mit der NEUE REIFENZEITUNG erläutert Axel Führer, Technischer Leiter der Pescher-Gruppe, warum und wie man diese Entwicklung vollzogen hat.

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