https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/10/Giti-Synergy-H3.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-10-15 15:39:182026-10-15 15:39:18Gleich sechs VW-Erstausrüstungsfreigaben für Gitis „Synergy H3“
Gleich sechs VW-Erstausrüstungsfreigaben für Gitis „Synergy H3“
Sein Ersatzmarktstart ist zwar erst für Ende kommenden Jahres vorgesehen, doch bei den BMW-Modellen iX1 und iX2 wird der neue „Synergy H3“ von Giti Tire bereits als Erstausrüstung verbaut. Laut Informationen unseres englischen Schwestermagazins TYRES & ACCESSORIES kann sich der in Singapur ansässige Reifenhersteller darüber hinaus aber noch über gleich sechs weitere OE-Freigaben seitens des Volkswagen-Konzerns freuen, wobei das Kürzel bekanntlich für Original Equipment steht. Demzufolge soll besagter Reifen, der seine Premiere bei der diesjährigen Reifenmesse „The Tire Cologne“ feierte, jeweils in der Größe 205/55 R17 ab Werk beim Taigo, T-Cross und T-Roc von VW, dem Seat Arona sowie beim Kamiq und Octavia von Škoda verbaut werden.
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