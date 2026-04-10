Höchste Effizienz für Pirellis neuen „Powergy 2“ versprochen

Genauso wie seine Geschwister „Powergy Winter“ allein für die kalte Jahreszeit oder „Powergy All Season SF“ für den ganzjährigen Einsatz ist laut Pirelli auch der neue Pkw-Sommerreifen „Powergy 2“ der entsprechenden Produkfamilie für „urbane Mobilität“ vom täglichen Arbeitsweg bis zur längeren Fahrt sowie „höchste Effizienz“ entwickelt worden. Mit Blick auf Letzteres verweist der Anbieter auf den reduzierten Rollwiderstand des Profils: Herstellerangaben zufolge sind alle zum Produktlaunch verfügbaren Ersatzmarktgrößen des Modells in der betreffenden Kategorie des EU-Reifenlabels in die Klasse „B“ eingestuft, während seine Bewertungen hinsichtlich der Labelkategorien Nasshaftung und Abrollgeräusch je nach spezifischer Größe variieren könnten. Gegenüber dem vor fünf Jahren eingeführten Vorgänger „Powergy“ wird für den Neuen zudem eine verbesserte Laufleistung versprochen.

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