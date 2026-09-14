https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/09/ADAC-neue-Nordschleifen-Serie-auf-2028-verschoben.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-09-14 13:51:042026-09-14 13:51:04Geplante neue Nordschleifen-Serie startet 2028 statt schon 2027
Geplante neue Nordschleifen-Serie startet 2028 statt schon 2027
Die ursprünglich schon für die Saison 2027 geplante 24-Stunden-Nürburgring-Serie wird auf 2028 verschoben. Das hat der ADAC Nordrhein nach Gesprächen mit Vertretern der Nürburgring-Langstreckenserie (NLS) und der Interessengemeinschaft Langstrecke Nürburgring (ILN) bekannt gegeben. „Leider war die Vorbereitungszeit zur Einführung eines neuen Serienformats für viele Rennteams, Partner und Sponsoren zu kurzfristig“, erklärt 24h-Rennleiter Walter Hornung.
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