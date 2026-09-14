Geplante neue Nordschleifen-Serie startet 2028 statt schon 2027

Die ursprünglich schon für die Saison 2027 geplante 24-Stunden-Nürburgring-Serie wird auf 2028 verschoben. Das hat der ADAC Nordrhein nach Gesprächen mit Vertretern der Nürburgring-Langstreckenserie (NLS) und der Interessengemeinschaft Langstrecke Nürburgring (ILN) bekannt gegeben. „Leider war die Vorbereitungszeit zur Einführung eines neuen Serienformats für viele Rennteams, Partner und Sponsoren zu kurzfristig“, erklärt 24h-Rennleiter Walter Hornung.

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