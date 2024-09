Noch ein neuer Winterreifen am Start: Michelins „Alpin 7“

Nicht nur Continental bringt mit seinem „WinterContact 8 S“ zum Übergang in die kalte Jahreszeit ein neues Winterprofil auf den Markt, sondern auch Michelin: Bei dem französischen Hersteller schickt dabei sich der „Alpin 7“ an, den 2018 erstmals vorgestellten „Alpin 6“ im Portfolio des Anbieters abzulösen. Der neue Reifen soll Autofahrer zuverlässig durch den Winter begleiten bzw. „optimale Kontrolle auch in verschneiten und kalten Wintern“ bieten, egal ob beim Bremsen oder beim raschen Beschleunigen auf schneebedeckten Fahrbahnen.

