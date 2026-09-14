Aktualisierter TYSYS-Produktkatalog ist da

Zum Start in die Herbst-/Wintersaison präsentiert TYSYS – der Großhändler und Komplettradanbieter ist Teil der Goodyear Retail Systems GmbH unter dem Dach des gleichnamigen Reifenherstellers – seinen neuen digitalen Produktkatalog 2026/2027. Er ist ab sofort online unter www.tysys.de/katalog zu finden und soll „ein breites Portfolio renommierter Felgenhersteller von BBS bis Ultra Wheels“ bieten. Ergänzt wird das Ganze durch einen als umfangreich beschriebenen Image- und Technikteil für einen Überblick über aktuelle Trends und Technologien. Auch in der neuen 68-seitige Produktübersicht, deren Titel das mit dem „Discoverer A/T3 Sport 2“ der Goodyear-Zweimarke Cooper kombinierte Brock-Rad „B45“ ziert, sollen sich die vormontierten Komplettradlösungen, die unter der Bezeichnung Namen TYSYS Pro für mehr als 20 Fahrzeugmarken angeboten werden, wieder „schnell und unkompliziert“ finden lassen: In der digitalen Ausgabe führen integrierte Links demnach direkt zum jeweiligen Angebot, während in der Printversion QR-Codes für denselben Zweck vorgesehen sind. „Für eine einfache Orientierung sind die entsprechenden Räder mit dem Pro-Wheels-Logo gekennzeichnet. Wer eine individuelle Rad-Reifen-Kombination bevorzugt, kann darüber hinaus den Komplettradkonfigurator im TYSYS-Webshop nutzen und dort die gewünschte Kombination zusammenstellen und bestellen“, so der Anbieter.