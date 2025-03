Zusätzliche 20-Zoll-Ausführung von Brocks „B45“-Rad

Die Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH erweitert das Lieferprogramm ihres „B45“ genannten Rades, das seine Premiere bei der Essen Motor Show 2023 gefeiert hat. War das für Transporter und Camper gedachte Modell seither bereits in den beiden Größen 7×17 Zoll und 7,5×18 Zoll verfügbar, so gesellt sich dazu nun auch eine 20-Zoll-Variante. Wobei die in 8×20 Zoll angebotene Ausführung sowohl optisch als auch technisch neue Maßstäbe setzen und sich demnach auch an Besitzer von SUVs sowie Pick-ups richten soll. Sie ist laut Brock kompatibel mit zahlreichen Fahrzeugen wie unter anderem VW T7 und Amarok, Ford Ranger, Transit und Tourneo Custom, Mercedes Sprinter oder Fiat Ducato. „Diese breite Anwendbarkeit macht die Brock ‚B45‘ zur idealen Wahl, die auf hohe Qualität und modernes Design Wert legen“, so der Räderhersteller. Erhältlich in den Farben Bronze Copper Matt, Satin Black Matt und Schwarz Glanz Voll Poliert biete die 20-Zoll-Variante höchste Individualität, während eine sorgfältige Verarbeitung und präzise Oberflächen dem Rad einen exklusiven Charakter verleihen sollen, der in verschiedensten Fahrzeugkonzepten harmonisch wirkt. Zudem wird auf die hohe Tragfähigkeit der 20-Zoll-Version verwiesen, die je nach Ausführung mit 1.150 Kilogramm bis hin zu teilweise 1.300 Kilogramm angegeben wird. „Mit der Einführung der Brock ‚B45‘ in 20 Zoll ergänzen wir unser Sortiment optimal und erfüllen höchste Ansprüche an Technik und Design“, so der in Weilerswist beheimateten Anbieter.