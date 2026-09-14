Reifenalterungsschutzmittel „Vulkanox 4060“ als 6PPD-Ersatz vorgestellt

Der Chemiekonzern Lanxess hat mit „Vulkanox 4060“ ein neues Alterungsschutzmittel für die Reifenindustrie entwickelt als Alternative zu dem nach Unternehmensangaben bis dato in nahezu allen Reifen eingesetzten 6PPD. Zumal Letzteres seit einiger Zeit in der Kritik steht, weil es mit dem Sterben von Silberlachsen in den USA in Verbindung gebracht wird. Das neue Lanxess-Additiv mit – wie es heißt – „optimiertem Umweltprofil“ trägt die chemische Bezeichnung CCPD (N,N‘-Dicyclohexyl-p-phenylendiamin). In bisher durchgeführten Umweltstudien hinsichtlich CCPD-Chinon, dem entsprechenden Abbauprodukt von „Vulkanox 4060“, seien in Untersuchungen an Silberlachsen bis zur Löslichkeitsgrenze keine akuten Effekte beobachtet worden, wie in diesem Zusammenhang ergänzt wird. Mit dem Abschluss der EU-REACH-Registrierung ist das neue Produkt demnach nunmehr auch regulatorisch im europäischen Markt einsetzbar.

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