Kooperationsvereinbarung zwischen WdK und Tyres Europe

Im Zuge des Wandels der ehemaligen European Tyre and Rubber Manufacturers‘ Association (ETRMA) hin zu Tyres Europe und damit einem reinen Reifenherstellerverband auf europäischer Ebene ist der Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie (WdK) dort als Mitglied ausgeschieden. Zumal Letzterer mit unter dem Namen „ReifenDeutschland“ zwar eine Fraktion der Reifenhersteller unter seinem Dach ausgebildet hat, aber nichtsdestoweniger nach wie vor die Interessen der gesamten Kautschukbranche hierzulande vertritt. Im Zusammenhang damit, dass Tyres Europe unlängst die Reifen-/Kautschukverbände Italiens (Assogomma), Spaniens (Consorcio Nacional de Industriales del Caucho) und Frankreichs (Elanova) als neue Mitglieder aufgenommen hat, wird seitens des WdK darauf verwiesen, dass man mit dem europäischen Reifenherstellerverband eine Kooperationsvereinbarung geschlossen hat. „Über die WdK-Plattform ‚ReifenDeutschland‘ besteht ein enger Austausch mit Tyres Europe. Auf diese Weise ist eine wirkungsvolle Zusammenarbeit auf europäischer Ebene gewährleistet, ohne dass hiermit eine formelle Mitgliedschaft verbunden ist“, erklärt Dr. Christoph Sokolowski, Leiter des WdK-Hauptstadtbüros und Leiter Politik, Presse, Rechtsfragen der Materialwirtschaft bei dem deutschen Verband.