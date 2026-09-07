„Wahrhaft herausragender Winterreifen“ leistet sich Ausrutscher auf Schnee

Die Reifentester von Auto Express bleiben ihrer Linie in zweifacher Hinsicht treu. Nachdem die britische Zeitschrift erst vor vier Wochen ihren diesjährigen Sommerreifentest veröffentlicht hatte und damit zum Ende der Saison reichlich spät dran war, legte sie nun bereits ihren diesjährigen Winterreifentest vor und ist damit reichlich früh dran; heuer ist in Europa bisher noch kein anderer Winterreifentest erschienen. Aber auch in Bezug auf die Auswahl für den aktuellen Produktvergleich von Reifen der Rennergröße 205/55 R16 setzte Auto Express auf das altbewährte Schema: Zusätzlich zu etlichen Reifen des Marktestablishments durchläuft ein Budgetreifen den Test und ermöglicht damit nicht zuletzt auch die Darstellung einer gewissen Leistungsspreizung in der Berichterstattung. Denn klar ist bereits beim ersten Blick: Abgesehen von Unterschieden im Detail ist das Feld der elf Probanden überaus dicht gedrängt. Dennoch gibt es einige erwähnenswerte Unterschiede.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen