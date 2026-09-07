Früher oder später beginnt die Winterreifensaison

Wann genau beginnt eigentlich die Wintersaison im Reifengeschäft? Da gibt es zu einen die bekannte O-bis-O-Faustregel, wonach ab Oktober (und bis Ostern) eine für winterliche Fahrbahnen geeignete bzw. der hierzulande geltenden situativen Winterreifenpflicht genügende Bereifung am Fahrzeug montiert sein sollte. Vielleicht ist es aber schon der meteorologische oder der kalendarische Herbstanfang der bessere Zeitpunkt? Noch eine weitere Definition bringt Check24 ins Spiel. Denn die Vergleichsplattform hat für das vergangene Jahr ausgewertet, wann in welchem Bundesland die Wintersaison gestartet ist und hat dabei als Beginn jeweils diejenige Kalenderwoche festgelegt, ab der die Winterreifennachfrage „deutlich über dem typischen Niveau der vorangegangenen Spätsommerwochen lag und auch in den folgenden Wochen erhöht blieb“. Einzelne kurzfristige Ausschläge wurden bei dieser Analyse demzufolge nicht als Saisonstart gewertet. Festgestellt wurde unter dieser Prämisse, dass der Start in die Wintersaison nicht überall in Deutschland zur selben Zeit erfolgt, sondern mancherorts früher und anderswo später.

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