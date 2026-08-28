Erstmals ein Reifenhersteller in den Gesamt-Top-Ten der „Qualitätschampions“

Continental und Michelin sind die beiden Anbieter, die es bei den YouGov-Rankings der sogenannten „Qualitätschampions“ in der Kategorie Reifen und Zubehör 2025 genauso wie davor 2024 und auch schon 2023 jeweils unter die ersten Fünf geschafft haben. Das ist auch in diesem Jahr nicht anders und kann das Unternehmen aus Frankreich bei alldem analog zu den drei vorangegangenen Jahren erneut den ersten Platz für sich reklamieren, während der Reifenhersteller aus Deutschland diesmal auf Platz vier gelandet ist hinter Dunlop als Drittem, während sich nach zuletzt 2024 Goodyear und Pirelli in den Top Five zurückmelden auf den Rängen zwei und fünf. Dabei fällt auf, dass die Scores der genannten Unternehmen, die das auf online durchgeführte Panelumfragen spezialisierte Markt-/Meinungsforschungsinstitut YouGov für seine zusammen mit dem SZ-Institut der Süddeutschen Zeitung erstellten Rankings ermittelt, diesmal durchgängig über denen der Vorjahre liegen – mit entsprechenden Folgen.

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