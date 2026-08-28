Ausgebautes Bridgestone-/Firestone-Reifenangebot zur Wintersaison

„Winterliche Straßenverhältnisse stellen Fahrer vor besondere Herausforderungen. Deshalb entwickeln wir Premiumreifen, die in verschiedensten Einsatzbereichen herausragende Leistung und ein Plus an Sicherheit sowie Kontrolle auch unter schwierigen Bedingungen bieten“, sagt Christian Mühlhäuser, Vice President Bridgestone Central Europe. Dabei sieht sich der Reifenhersteller gut aufgestellt für die bevorstehende Wintersaison, hat man das eigene Lieferprogramm dafür doch mit zusätzlichen Dimensionen ausgebaut. Vom „Blizzak 6“ für Pkw, SUVs bzw. 4×4-Fahrzeuge sollen 33 neue Größen das bisherige Angebot auf nunmehr 217 Ausführungen – davon 157 in 18 Zoll oder größer – erweitern. Auch die Zweitmarke Firestone bzw. deren „Winterhawk 4“ hat Zuwachs bekommen in Form zweier neuer Größen dieses Reifens für Pkw/SUVs, der damit in nunmehr 85 Ausführungen erhältlich ist, 35 davon für Felgendurchmesser ab 18 Zoll. Über Produkte allein hinaus will der Reifenhersteller seine Handelspartner und Endkunden zur Wintersaison bei alldem mit verschiedenen Service- und Promotionsangeboten unterstützen. Im Rahmen der Aktion „Drive our Best“ wird Käufer von mindestens zwei Bridgestone-Reifen beispielsweise ein Wertgutschein versprochen, und mit „Tyre Protect“ steht zudem eine Reifengarantie für den Fall von Reifenschäden zur Verfügung.