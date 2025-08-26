https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/08/Michelin-fuehrt-auch-2025-die-Liste-der-Qualitaets-Champions-an-waehrend-sich-Bridgestone-mit-Rang-zwei-beeindruckend-zurueckmeldet-in-dem-YouGov-Ranking.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Arno Borchers2025-08-26 09:47:582025-08-26 09:47:58Michelin bleibt Qualitäts-Champion von YouGov – Bridgestone meldet sich zurück
Michelin bleibt Qualitäts-Champion von YouGov – Bridgestone meldet sich zurück
In Kooperation mit dem SZ Institut der Süddeutschen Zeitung hat YouGov die Qualitäts-Champions 2025 in 45 Kategorien gekürt, darunter auch die der Kategorie Reifen & Zubehör. Wie es dazu in den jetzt veröffentlichten Ergebnissen heißt, konnte Michelin sich auch dieses Jahr erneut klar als Qualitäts-Champion mit einem Score von 85,0 (2024: 85,5) behaupten, nachdem die Marke die Position an der Spitze des Rankings auch in den vergangenen Jahren bereits innehatte. Derweil haben sich im Verfolgerfeld der diesjährigen Qualitäts-Champions gleich mehrere deutliche Veränderungen ergeben.
