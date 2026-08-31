Pneuhage und Grasdorf zeigen Präsenz auf der Steinexpo-Messe

Auf der jetzt Mittwoch beginnenden Steinexpo zeigt auch die Pneuhage-Unternehmensgruppe an gleich zwei Ständen Präsenz. Deutschlands größte unabhängige Reifenhandelsorganisation (Pneuhage Reifendienste, Reifen Ehrhardt, First Stop) will vor Ort ihre Dienstleistungskompetenz unterstreichen, die an immerhin 160 Standorten mit über 400 mobilen Montageeinheiten gerade auch für OTR-Reifenkunden geboten werde. Mehr noch: Die Gruppe positioniert sich im Markt mit Exklusivfabrikaten. Grasdorf wiederum – seit 2025 Teil der Pneuhage-Unternehmensgruppe – unterstreicht an einem eigenen Stand seine Räder- und Großhandelskompetenz für den AS- und den EM-Bereich. Die Standnummern: A29 (Pneuhage) und A53 (Grasdorf). Die Steinexpo-Messe findet vom 2. bis zum 5. September in Nieder-Ofleiden, einem Stadtteil von Homberg (Ohm) in Hessen, statt.