Reifen- und Räderhersteller einmal mehr in guter Zahl auf IAA Transportation vertreten

Viele im Nutzfahrzeugmarkt blicken mit Vorfreude und Spannung auf die kommende IAA Transportation, die vom 15. bis zum 19. September wieder in Hannover stattfindet. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) als Veranstalter der IAA hofft dabei auf eine deutliche Steigerung bei den Ausstellerzahlen gegenüber der Messe 2024, eine Hoffnung, die dem VDA zufolge auf dem elfprozentigen Plus beim Anmeldestand per Mitte Februar fußt. Dennoch, während der Veranstalter vor zwei Jahren rund 1.700 Aussteller und Partner aus 41 Ländern gezählt hatte, lag der Anmeldestand laut den Gelände- und Hallenplänen der Messe per Ende Juli bei noch ‚nur‘ 1.228 Ausstellern. Dabei ist die Reifen- und Räderbranche indes erneut durchaus gut vertreten. Aber: Besonders vermisst werden wird mit Sicherheit Reifenhersteller Continental, für den die IAA Transportation als Hannoveraner Unternehmen ja erneut ein Heimspiel gewesen wäre, zu dem man allerdings aufgrund der internen Umstrukturierungen und damit zusammenhängenden Erwägungen nicht antreten mochte.

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