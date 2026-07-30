GRS-Azubi-Camps drei und vier erleben ereignisreiche Wochen

Mit ihrem GRS-Azubi-Camp haben die Goodyear Retail Systems (GRS) im Jahr 2023 ein zweijähriges Weiterbildungsprogramm für die Auszubildenden ihrer angeschlossenen Reifenfachhandelsbetriebe ins Leben gerufen. Das ergänzende Angebot hat sich seitdem erfolgreich etabliert und wird von den teilnehmenden Nachwuchskräften ebenso wie von den Ausbildungsbetrieben positiv angenommen. Im Juni startete nun bereits die vierte Azubi-Camp-Gruppe mit 16 Teilnehmern, während die dritte Gruppe ihr Programm derweil fortsetzte.

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