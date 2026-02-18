VDA erkennt bei IAA Transportation „ein klares Signal für das Vertrauen der Branche“

Vom 15. bis 20. September dieses Jahres stellen Unternehmen aus der Nutzfahrzeug-, Transport- und Logistikbranche ihre innovativen Transport- und Logistiklösungen auf der IAA Transportation in Hannover vor. Ein erster Blick auf die bisher angemeldeten Unternehmen zeigt einen erneuten Ausstellerzuwachs, worin die Veranstalter der IAA „ein klares Signal für das Vertrauen der Branche“ erkennen mögen, heißt es dazu in einer Mitteilung.

