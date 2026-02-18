VDA erkennt bei IAA Transportation „ein klares Signal für das Vertrauen der Branche“

Der VDA als Ausrichter der IAA Transportation ist mit dem Anmeldestand für September zufrieden; inwiefern auch die großen Reifenhersteller die Messe in Hannover wieder für ihre Präsenzen nutzen werden wie etwa Continental 2024 wird sich demnächst zeigen (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Vom 15. bis 20. September dieses Jahres stellen Unternehmen aus der Nutzfahrzeug-, Transport- und Logistikbranche ihre innovativen Transport- und Logistiklösungen auf der IAA Transportation in Hannover vor. Ein erster Blick auf die bisher angemeldeten Unternehmen zeigt einen erneuten Ausstellerzuwachs, worin die Veranstalter der IAA „ein klares Signal für das Vertrauen der Branche“ erkennen mögen, heißt es dazu in einer Mitteilung.

